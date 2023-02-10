Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він припустив, чому російські загарбники запустили ракети через Молдову та Румунію, яка перебуває в НАТО.

Це – перший такий прецедент

Ігнат наголосив, що російські загарбники вперше за увесь час з початку повномасштабної війни допустили проліт ракет над територією країни-члена НАТО. Раніше були випадки з Молдовою. Цього разу ракети летіли і через Румунію.

Це вже не жарти, перший такий прецедент. Вони залетіли на територію Молдови через Одеську область. Радіолокаційно спостерігалося дві ракети "Калібр". Вони перетнули повітряний простір Молдови з Румунією, звідти повернулися на територію України в Чернівецьку область,

– зауважив Ігнат.

Він підкреслив, що Росія перебуває в жахливій ситуації. Але все одно намагається погіршити власне становище. За його словами, дійсно дивно, навіщо Росія проклала шлях ракети через Румунію.

Ігнат припускає, що в такий спосіб окупанти хочуть перевірити реакцію країн-членів НАТО.

Зрозуміло, що не вкладається в голові, навіщо вони через Румунію проклали маршрут. Можливо, хочуть побачити, як НАТО буде реагувати. Наскільки країни НАТО готові йти на поступки Росії в певних питаннях. Тут потрібно глянути зараз на реакцію світу, політичних лідерів, самої Румунії. Тоді будемо мати повну картинку всього, що відбулося,

– підкреслив Ігнат.