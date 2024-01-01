По предварительным данным, это может быть связано с работой противовоздушной обороны. 24 Канал призывает жителей Днепра идти в укрытие гражданской защиты, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрывах в Днепре

Воздушная тревога в Днепре прозвучала около 16 часов 54 минут. Тогда Воздушные силы предупреждали жителей города о движении враждебной цели из воздуха.

Ракета в направлении Днепра!

– написали в Воздушных силах.

По данным мониторинговых телеграм-каналов, это могла быть ракета типа Х-59, которую оккупанты запустили с временно оккупированных территорий нашего государства. Через несколько минут в Днепре прогремели мощные взрывы.

По предварительным данным, по враждебной цели отработала украинская противовоздушная оборона. По состоянию на 17:07, воздушная тревога по всей Днепропетровской области еще продолжается.

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