За попередніми даними це може бути пов'язано з роботою протиповітряної оборони. 24 Канал закликає дніпрян іти в укриття цивільного захисту, адже це може вберегти життя й полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

Повітряна тривога у Дніпрі пролунала близько 16 години 54 хвилини. Тоді Повітряні сили попереджали жителів міста про рух ворожої цілі з повітря.

Ракета в напрямку Дніпра!

– написали у Повітряних силах.

За даними моніторингових телеграм-каналів, це могла бути ракета типу Х-59, яку окупанти запустили з тимчасово окупованих територій нашої держави. Через кілька хвилин у Дніпрі пролунали потужні вибухи.

За попередніми даними, по ворожій цілі відпрацювала українська протиповітряна оборона. Станом на 17:07 повітряна тривога по всій Дніпропетровській області ще триває.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

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