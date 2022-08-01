В ВР зарегистрирован санкционный проект с самым масштабным списком россиян, – нардеп Николай Люшняк

Народный депутат и глава Тернопольской организации партии "УДАР" Николай Люшняк вместе с коллегами зарегистрировали проект постановления с самым масштабным списком подсанкционных российских военных преступников.

Об этом он сообщил у себя на странице в фейсбуке, добавив, что в дальнейшем проект постановления рассмотрит Верховная Рада.

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Мы с коллегами зарегистрировали проект постановления с самым масштабным списком подсанкционных российских военных преступников за все время войны с россией. Теперь слово – за Верховной Радой. Применение к этим лицам украинских санкций – это первый шаг к международным санкциям!

– написал Николай Люшняк.

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Народный депутат отметил, что в этом проекте более 500 страниц с информацией о 3 775 россиянах, в отношении которых предлагается применить санкции. Этот список также рекомендуется использовать СНБО.

В целом подсанкционные россияне поделены на 5 групп:

первая – 110 человек – организаторы войны в Украине;

вторая – 1536 человек – те, кто обеспечивают политическую поддержку российских военных действий;

третья – 884 человека – те, кто способствует экономическому и финансовому обеспечению российских военных действий;

четвертая – 661 человек – пропагандисты и идеологи войны, а также публичные лица, поддержавшие войну;

пятая – 584 человека – чиновники, которые вовлечены в подавление антивоенных движений внутри россии.

"Убежден, что этот проект постановления будет принят и поможет наказать каждого, кто виноват в войне россии против Украины. Никто не сможет притвориться "хорошим русским" и избежать ответственности. Продолжение следует!" – резюмировал Люшняк.

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