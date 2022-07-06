ВСУ развенчали бестолковый фейк пропагандистов об уничтоженном HIMARS

Российские пропагандисты пытаются выдать желаемое за действительное, утверждая, что их армия якобы уничтожила американскую артиллерийскую систему HIMARS. Украинские военные опровергли эту информацию.

Как заявили в Группировке Объединенных сил, сообщение, распространяемое российскими пропагандистами, не соответствует действительности и является ничем иным, как фейком.

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Там добавили, что реактивные системы HIMARS, предоставленные американскими партнерами, постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных войск.

Как это прокомментировали в Минобороны

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр в эфире общеукраинского информационного марафона подчеркнула, что враг пытается выдать желаемое за действительное.

Возможно, информация, что ВСУ используют HIMARS, привела к панике в российском обществе. Поэтому их информационщики посоветовали предоставить информацию о якобы уничтожении HIMARS,

– объяснила Маляр.

Она добавила, что такое вранье нацелено на внутренний российский рынок.

Все что нужно знать о HIMARS в Украине

Первая партия из четырех HIMARS прибыла в Украину еще в конце июня. Следующая часть ракетных систем ожидается в середине июля. С помощью этого мощного оружия Вооруженные Силы уже уничтожили несколько командных пунктов и больших складов с боеприпасами в тылу противника.

РСЗО могут использовать весь спектр ракет боеприпасов MLRS:

неуправляемые реактивные снаряды, несущие кассетные боеприпасы, мины или "умные" бомбы;

управляемые кассетные боеприпасы;

управляемые ракеты малой и средней дальности;

баллистическая ракета средней дальности MGM-140 ATACMS – боевой радиус которой составляет 300 км.

В общем, HIMARS предназначены для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

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