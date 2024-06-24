Об этом заявили военные 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Первоисточником информации является ресурс DeepState, со ссылкой на который "новость" опубликовали ряд медиа и СМИ.

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Информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка не соответствует действительности,

– отметили военные.

Отмечают, что "значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся, полностью населенный пункт враг не контролирует".

Противник прет неистово

Защитники отметили, что сейчас на улицах Новоалександровки идут тяжелые бои.

"Преобладающий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий натиск", – илеться в сообщении.

Часть населенного пункта, в которую прорвался враг находится под огневым контролем ВСУ.

Украинские бойцы принимают необходимые меры, чтобы выбить оккупантов из села. Ситуация под контролем подразделений ВСУ,

– заверили военные.

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Справочно. Ситуация на Покровском направлении самая сложная сейчас. Оккупанты осуществляют колоссальное количество атак на этом направлении. В некоторые дни оно достигало почти 50.