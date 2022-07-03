Все наперекосяк: в ВСУ показали школу на Херсонщине после российской оккупации

Россияне превращают временно оккупированные территории в руины. Они уничтожают все: от частных домов до школ.

В оперативном командовании "Юг" показали фото разбитой сельской школы в Херсонской области.

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Как выглядит школа после оккупантов

Школа расположена в одном из населенных пунктов, который ВСУ освободили от оккупантов. После захватчиков там все перевернуто наперекосяк, стены повреждены, имущество – разрушено. Везде разбросаны остатки российских сухпайков.

Так выглядит небольшая сельская школа одного из населенных пунктов Херсонской области, которую оставили россияне после оккупации,

– написали военные.

Разтрощенная школа на Херсонщине / Фото ОК "Юг":

Сколько школ разрушили оккупанты

В Министерстве образования и науки сообщали, что по состоянию на июнь оккупанты повредили 830 школ, 111 – полностью разрушены. Очевидно, что сейчас эти цифры выросли еще больше. Всего оккупанты повредили около 2 тысяч учебных заведений, в частности, детские сады и университеты.

Кстати, школьников и педагогов, чьи школы разрушены, переведут в ближайшие учебные заведения. Министр Сергей Шкарлет отмечал, что педагоги из регионов, где очная учеба будет опасной, смогут преподавать онлайн и получать за это зарплату.

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