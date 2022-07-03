В оперативному командуванні "Південь" показали фото розтрощеної сільської школи на Херсонщині.

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Як виглядає школа після окупантів

Школа розташована в одному з населених пунктів, який ЗСУ звільнили від окупантів. Після загарбників там усе перевернуто шкереберть, стіни пошкоджені, майно – зруйноване. Скрізь розкидані залишки російських сухпайків.

Такий вигляд має невелика сільська школа одного з населених пунктів Херсонської області, яку залишили росіяни після окупації,

– написали військові.

Потрощена школа на Херсонщині / Фото ОК "Південь":

Скільки шкіл зруйнували окупанти

У Міністерстві освіти та науки повідомляли, що станом на червень окупанти пошкодили 830 шкіл, 111 – вщент зруйновані. Очевидно, що зараз ці цифри зросли ще більше. Загалом окупанти пошкодили близько 2 тисяч закладів освіти, зокрема, дитячі садки та університети.

До речі, школярів та педагогів, чиї школи зруйновані, переведуть до найближчих навчальних закладів. Міністр Сергій Шкарлет зазначав, що освітяни з регіонів, де очне навчання буде небезпечним, зможуть викладати онлайн і отримувати за це зарплату.

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