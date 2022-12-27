Об этом рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. в эфире телемарафона. По его словам, противник пока хочет достичь хотя бы какого-нибудь промежуточного результата.

Внимание Россиянам приказали выйти на админпредел Донетчины до конца года, - Маляр

Враг пытается постоянно заострять ситуацию, насколько у него хватает сил. Понятно, что для них это точка невозврата. Они пытаются добиться на суше хотя бы какой-то победы. Бахмут стал для них символом беспомощности,

– отметил Сергей Череватый.

Неудачи в Бахмуте дезориентировали россиян

Спикер отметил, что россияне уже более 6 месяцев пытается захватить Бахмут. Такие провалы очень дезориентируют военно-политическое руководство страны-агрессора.

Они не могут взять элементарно районный центр, перед тем декларируя, что они возьмут то ли всю Украину, то ли Киев за 3 дня. Следовательно, постоянно меняют командование, бросают на усиление своих сил преступников из группировки ПИК Вагнера, в том числе сидевших по тяжелым статьям преступников,

– добавил Череватый.

"Цитадель украинского духа": ВСУ не дают врагу захватить Донбасс

Поэтому военный считает, что для россиян это как последний бой: они стягивают все, что могут, чтобы достичь хотя бы какого-то промежуточного результата. И это очень отражается на нашей обороне.

В то же время более ценный подвиг, который создают наши защитники, в том числе нашей крепости Бахмута – нашей цитадели украинского духа,

– подчеркнул представитель.

Поскольку, несмотря ни на что, ВСУ не дают пройти врагу, в тяжелых боях сдерживают его. И самое главное – не дают прорвать системную оборону, выйти в тылы, на оперативное пространство. Не дают врагу двигаться в направлении Славянска – Краматорска, а затем оккупировать Донбасс.

Оккупанты к Новому году хотят захватить Донбасс: что известно

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты имеют задачу – до Нового года выйти на админграниц Донецкой области.

В то же время оккупанты не могут захватить Бахмут – районный центр, не то чтобы выйти на границы области.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что российские воины "выдохлись" и им нужно перегруппироваться, чтобы подготовиться к более тщательному и агрессивному наступлению на украинские позиции. По крайней мере, они постараются так поступать.



Примите во внимание! Ранее путинский режим ставил росармии задачу выйти не только на границу Донецкой области, но и Луганской. Впрочем, пока речь не идет – Луганщину постепенно, но уверенно увольняют наши силы обороны.