Про це розповів речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. За його словами, противник наразі хоче досягнути хоча б якогось проміжного результату.

Увага Росіянам наказали вийти на адмінмежу Донеччини до кінця року, – Маляр

Ворог намагається постійно загострювати ситуацію, наскільки у нього вистачає сил. Зрозуміло, що для них це точка неповернення. Вони намагаються досягнути на суходолі хоча б якоїсь перемоги. Бахмут став для них символом безпорадності,

– зазначив Сергій Череватий.

Невдачі у Бахмуті дезорієнтували росіян

Речник зауважив, що росіяни уже понад 6 місяців намагається захопити Бахмут. Такі провали дуже дезорієнтують військово-політичне керівництво країни-агресора.

Вони не можуть взяти елементарно районний центр, перед тим декларуючи, що вони візьмуть чи то всю Україну, чи то Київ за 3 дні. Відтак, постійно змінюють командування, кидають на підсилення своїх сил злочинців із угрупування ПВК Вагнера, в тому числі злочинців, які сиділи по важких статтях,

– додав Череватий.

"Цитадель українського духу": ЗСУ не дають ворогу захопити Донбас

Тож, військовий вважає, що для росіян це ніби останній бій: вони стягують усе що можуть, щоб досягнути хоча б якогось проміжного результату. І це дуже відображається на нашій обороні.

Водночас тим цінніший подвиг, який створюють наші оборонці, в тому числі нашої фортеці Бахмуту – нашої цитаделі українського духу,

– наголосив речник.

Оскільки, не дивлячись ні на що, ЗСУ не дають пройти ворогу, у важких боях стримують його. І найголовніше – не дають прорвати системну оборону, вийти в тили, на оперативний простір. Не дають ворогу рухатись в напрямку Слов'янська – Краматорська, а відтак окупувати Донбас.

Окупанти до Нового року хочуть захопити Донбас: що відомо

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти мають завдання – до Нового року вийти на адмінмежу Донецької області.

Водночас окупанти не можуть захопити Бахмут – районний центр, не те щоб вийти на кордони області.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що російські вояки "видихнулись" і їм потрібно перегрупуватися, щоб підготуватися до ретельнішого та агресивнішого наступу на українські позиції. Принаймні, вони намагатимуться так діяти.

Зауважте! Раніше путінський режим ставив росармії завдання вийти не лише на межу Донецької області, а й Луганської. Втім, наразі про не йдеться – Луганщину поступово, але впевнено звільняють наші сили оборони.