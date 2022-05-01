В ВСУ сообщили о диверсионной заготовке врага в Одесской области, связанной с Приднестровьем

Россияне все еще надеются втянуть Приднестровье в войну против Украины. Враг готовит расшатывание и провокации на приграничных территориях.

Российские оккупанты не оставляют попыток организовать атаку Украины из Приднестровья. Поскольку провокации в регионе не принесли желаемого результата, враг хочет активнее проводить кампанию по нагнетанию ситуации в приграничных районах.

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Диверсионная заготовка оккупантов

Как сообщает Оперативное командование "Юг", россияне хотят расшатать ситуацию в Одессе и приграничных регионах для того, чтобы подстрекнуть российские силы в Приднестровье.

На официальном уровне Приднестровье признано территорией российской оккупации. Именно такое решение по региону приняла Парламентская Ассамблея Совета Европы. Уже несколько лет правительство Молдовы совместно с Генассамблеей ООН требуют от России вывести из Левого берега Днестра свои войска, но оккупанты делали вид, что не слышат этих призывов.

В частности, россияне опубликовали тираж газеты "Приднестровье", датированной 2 мая, в которой якобы есть официальное обращение жителей Приднестровья к Владимиру Путину с просьбой защитить их от нападения ВСУ. Получение этой информации и ее огласка сломали планы врага.

Ситуация в Приднестровье

Вооруженные силы Украины полностью контролируют границу с Приднестровьем и готовы ко всем возможным развитиям событий. Вместе с тем наши воины сообщают, что угроза ракетных ударов с моря еще есть.

Израиль и ряд других стран попросили своих граждан покинуть Приднестровье и воздержаться от поездок туда. Причина – невозможность помогать своим гражданам в этом регионе в случае чрезвычайной ситуации.

Есть информация, что контингент россиян в Приднестровье не намерен воевать и рисковать своей жизнью. Сообщается, что для большинства контракт с армией агрессора – это всего лишь работа, умирать за которую никто не хочет.

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