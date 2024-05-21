Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что несмотря на "почтенный" возраст этих вертолетов – им уже примерно 50 лет – это очень хорошие машины. Хотя их невозможно модернизировать, они имеют очень важные и эффективные механизмы.
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Речь идет о двуствольной автоматической авиационной пушке ГШ-23, которая применяется на этих вертолетах.
Его экипаж состоит из 3 человек: оператора, летчика и техника. Однако техников не всегда берут в воздух, ведь если возникают проблемы, то они всегда погибают, в то время как летчикам удается катапультироваться.
Этих машин не много на вооружении в Украине. Они используются в армейской авиации Сухопутных войск,
– объяснил летчик-инструктор.
Ми-24ВПСерийное производство этих вертолетов началось в 1984 году. Их важная особенность – наличие подвижной пушечной установки НППУ-24 с двуствольной авиационной пушкой ГШ-23Л. Кроме того, Ми-24ВП вероятно способен применять ракеты "воздух – воздух" Р-60М, которые могут нейтрализовать воздушные цели на малых дальностях.
Летят "в метре над подсолнухами"
Также украинские летчики продемонстрировали эффектное видео с тренировки вертолетов Ми-8, которые летят очень низко и осуществляют обстрел.
Они летят, как говорят в авиации, "в метре над подсолнухами". Это предельно малая высота – 3 – 4 метра от земли. На этой высоте ни один локатор зенитно-ракетного комплекса борт не видит. Далее, чтобы провести отстрел ракет, поднимается вертолет и происходит кабрирование – это подъем "носа" вертолета. При этом возникает определенный угол стрельбы и отстреливаются неуправляемые авиационные ракеты. Они летят 7 – 8 километров – это такой "летающий "Град",
– отметил Роман Свитан.
Ми-8 после этого уходят снова "в метре над подсолнухами", отстреливая тепловые ловушки, на точку перезарядки. Там их снова заряжают ракетами, заливают горючим и они, не доходя 7 – 8 километров до линии боестолкновения (вражеские ПЗРК работают на расстоянии 5 километров), возвращаются выполнять боевую задачу.
Украинские пилоты демонстрируют свое мастерство
- В Сухопутных силах показали видео, на котором зафиксировано, как украинские летчики осуществляют полет на Ми-24 на сверхнизкой высоте. На записи вертолет летит и над водой, и над землей – так низко, что даже касается растений.
- Ранее сообщалось, что Чехия передала Украине вертолеты Ми-24В. Страна заменяла их на более современные – американские, а вертолеты советского образца должна была отдать ВСУ. Какое количество Ми-24В получила Украина, неизвестно. В то же время Чехия имела на вооружении 7 таких машин.