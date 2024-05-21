Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що попри "поважний" вік цих вертольотів – їм вже приблизно 50 років – це дуже гарні машини. Хоча їх не можливо модернізувати, вони мають дуже важливі та ефективні механізми.
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Йдеться про двоствольну автоматичну авіаційну гармату ГШ-23, яка застосовується на цих гелікоптерах.
Його екіпаж складається з 3 людей: оператора, льотчика та техніка. Проте техніків не завжди беруть у повітря, адже якщо виникають проблеми, то вони завжди гинуть, у той час, як льотчикам вдається катапультуватися.
Цих машин не багато на озброєнні в Україні. Вони використовуються в армійській авіації Сухопутних військ,
– пояснив льотчик-інструктор.
Мі-24ВПСерійне виробництво цих гелікоптерів розпочалось у 1984 році. Їхня важлива особливість – наявність рухомої гарматної установки НППУ-24 із двоствольною авіаційною гарматою ГШ-23Л. Крім того, Мі-24ВП імовірно здатний застосовувати ракети "повітря-повітря" Р-60М, які можуть нейтралізовувати повітряні цілі на малих дальностях.
Летять "в метрі над соняшниками"
Також українські льотчики продемонстрували ефектне відео з тренування вертольотів Мі-8, які летять дуже низько та здійснюють обстріл.
Вони летять, як кажуть в авіації, "в метрі над соняшниками". Це гранично мала висота – 3 – 4 метри від землі. На цій висоті жодний локатор зенітно-ракетного комплексу борт не бачить. Далі, щоб провести відстріл ракет, підіймається вертоліт і відбувається кабрування – це підйом "носа" гелікоптера. При цьому виникає певний кут стрільби і відстрілюються некеровані авіаційні ракети. Вони летять 7 – 8 кілометрів – це такий "Град", що летить",
– наголосив Роман Світан.
Мі-8 після цього уходять знову "в метрі над соняшниками", відстрілюючи теплові пастки, на точку перезаряджання. Там їх знову заряджають ракетами, заливають пальним і вони, не доходячи 7 – 8 кілометрів до лінії боєзіткнення (ворожі ПЗРК працюють на відстані 5 кілометрів), повертаються виконувати бойове завдання.
Українські пілоти демонструють свою майстерність
- У Сухопутних силах показали відео, на якому зафіксовано, як українські льотчики здійснюють політ на Мі-24 на наднизькій висоті. На запису вертоліт летить і над водою, і над землею – так низько, що навіть торкається рослин.
- Раніше повідомлялось, що Чехія передала Україні вертольоти Мі-24В. Країна замінювала їх на більш сучасні – американські, а гелікоптери радянського зразка мала віддати ЗСУ. Яка кількість Мі-24В отримала Україна, невідомо. Водночас Чехія мала на озброєнні 7 таких машин.