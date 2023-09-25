Массированная атака по Одесской области продолжалась более полутора часов. Об этом в эфире телемарафона заявила начальница объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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Гуменюк заявила, что работа ПВО была успешна

По ее словам, ночная атака русских военных характеризовалась чрезвычайной плотностью на объекты инфраструктуры. Как сказала Гуменюк, поступление дронов и ракет было очень плотным.

Фактически одновременно в одном направлении были зафиксированы дроны и ракеты, в частности ракеты разного типа,

– сказала она.

Как рассказала спикер, силы ПВО были вынуждены сбивать воздушные цели оккупантов над жилыми кварталами и жилой зоной. Поэтому боевая работа имела определенные последствия.

Гуменюк отметила, что боевая работа и обломки нанесли ущерб частным домам, складским помещениям, частному производству. В то же время она подчеркнула, что работа ПВО была очень результативной.

Спикер сообщила , что ночная атака россиян была массированной и комбинированной. По ее словам, удар пришелся по припортовой инфраструктуре.

В частности, разрушено здание морского вокзала и рядом отеля, которая много лет не работает. Однако Россия решила, что это якобы центр принятия решений.

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