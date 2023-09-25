Массированная атака по Одесской области продолжалась более полутора часов. Об этом в эфире телемарафона заявила начальница объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.
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Гуменюк заявила, что работа ПВО была успешна
По ее словам, ночная атака русских военных характеризовалась чрезвычайной плотностью на объекты инфраструктуры. Как сказала Гуменюк, поступление дронов и ракет было очень плотным.
Фактически одновременно в одном направлении были зафиксированы дроны и ракеты, в частности ракеты разного типа,
– сказала она.
Как рассказала спикер, силы ПВО были вынуждены сбивать воздушные цели оккупантов над жилыми кварталами и жилой зоной. Поэтому боевая работа имела определенные последствия.
Гуменюк отметила, что боевая работа и обломки нанесли ущерб частным домам, складским помещениям, частному производству. В то же время она подчеркнула, что работа ПВО была очень результативной.
Спикер сообщила , что ночная атака россиян была массированной и комбинированной. По ее словам, удар пришелся по припортовой инфраструктуре.
В частности, разрушено здание морского вокзала и рядом отеля, которая много лет не работает. Однако Россия решила, что это якобы центр принятия решений.
Массированная атака 25 сентября: подробности
- Российские военные ночью 25 сентября выпустили по Украине 33 воздушных целей. Речь идет о 19 "Шахедах" и 14 ракетах разных типов: 12 "Калибрах" и двух "Ониксах". Силы ПВО обезвредили все "Шахеды", а также 11 "Калибров".
- Под ударом российских военных в Одесской области оказалась припортовая инфраструктура и гостиница на морвокзале, который полностью уничтожен в результате обстрела.
- Также были зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района. В Одессе в результате взрывной волны пострадало одно гражданское лицо.
- Наталья Гуменюк рассказала, что россияне ударили двумя ракетами "Оникс" по зернохранилищу. Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время массированной атаки враждебные цели проходили по границе Молдовы.
- Добавим, что россияне пытались дронами атаковать Днепропетровскую область. Из-за падения обломков возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге.