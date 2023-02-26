Оккупантам достаточно несколько часов для удара, – ОК "Юг" об угрозе обстрела с Черного моря

Корабельная группировка России пытается находиться ближе к восточному побережью оккупированного Крыма. Оккупанты отходят от побережья Черного моря, которое контролирует Украина, потому что осознают риски, которые создает дальнобойное оружие.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал. По ее словам, несмотря на то, что россияне держат на расстоянии, они все же иногда выводят ракетоносители.

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Гуменюк заявила, что расслабляться еще рано

Гуменюк рассказала, что 25 февраля в Черном море был ракетоноситель россиян. В частности, на боевом дежурстве был фрегат оккупантов, который вечером россияне завели в пункт базирования.

В настоящее время корабельная группировка России в Черном море состоит из 7 единиц, однако ракетоносителей нет.

Но помним, что им (россиянам – 24 Канал) достаточно несколько часов и ракетоноситель возобновит свое присутствие. Поэтому расслабляться еще рано,

– сказала Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" отметила, что Россия использует тактику усыпления бдительности Украины. Гуменюк добавила, что оккупанты продолжают постоянное методическое давление на психику мирного населения Украины, используя авиацию, "а потом могут нанести неожиданный удар".

Следовательно, она подчеркнула, что враг еще присутствует и вооружен и может нанести удар.

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