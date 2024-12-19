В Вышгороде полиция и ТЦК выкуривали водителя перцовым баллончиком: что говорят в Минобороны

На Киевщине в Вышгороде полиция и люди в военной форме, вероятно, представители ТЦК, пытались выманить водителя из авто перцовыми баллончиками. Об этом сообщили местные паблики, а в Минобороны осудили такие случаи.

По предварительным данным, правоохранители и военные проводили оповещение населения для обновления контактных данных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Как ситуацию комментируют в Минобороны и полиции

Полиция и ТЦК столкнулись с водителем, который отказывался выходить из своей машины.

Чтобы заставить мужчину покинуть транспортное средство, представители служб решили использовать перцовый баллончик, распыляя его через щели в окнах авто. В сообщениях местных СМИ также упоминается попытка поджога.

Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации. В полиции на запрос 24 Канала ответили, что детали ситуации и личности полицейских выясняют.

В Минобороны пообещали привлечь виновных к ответственности.

Министерство обороны Украины категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных Силах Украины,

– заявили в ведомстве.

Видео инцидента, который распространяют в соцсетях