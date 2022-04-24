В захваченном Мелитополе россияне похитили консула Болгарии

Россияне продолжают действовать террористическими методами. Их мишенями становятся не только мирные украинцы – они готовы похищать даже дипломатов.

Во временно оккупированном Мелитополе россияне устроили террор бизнесменов и мирного населения. Кроме того, враг широко практикует похищение людей и требует за их освобождение вознаграждение.

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Похищение почетного консула Болгарии

Как сообщил в эфире национального телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, похищение людей стало для оккупантов привычным делом, передает 24 канал.

Их жертвами становятся бизнесмены, активисты и даже дипломаты.

Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили почетного консула Болгарии,

– заявил Федоров.

Ранее звучала информация о том, что в Мелитополе действует мощное партизанское движение. Украинцам удалось ликвидировать в оккупированном городе более 100 русских солдат.

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