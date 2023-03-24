В Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку: как их наказали

В Закарпатье суд вынес приговор трем подросткам, которые летом 2021 года изнасиловали 14-летнюю девочку. Злоумышленники тогда снимали все на телефон и распространили видео в сети.

Суд назначил трем обвинителем приговор в виде 5 лет тюрьмы. Однако они были освобождены от отбывания наказания из-за того, что они несовершеннолетние, назначив испытательный срок на 2 года.

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Подростки изнасиловали подругу и сняли все на видео

За данным следствия, в августе 2021 года девушка пришла по приглашению одного из трех подростков в подвал. Один из них ударил девушку в живот, другой наклонил ее голову и зажал между ног, чтобы та не сопротивлялась.

Затем подростки раздели девушку и по очереди начали насиловать ее. Свое преступление они снимали по телефону и впоследствии распространили эти кадры между учениками местной школы.

Сама же девушка некоторое время не рассказывала никому о том, что с ней случилось. В то же время, бабушка потерпевшей говорит, что заметила, как ее внучка изменилась – она стала мрачной, замкнутой в себе и имела проблемы со сном. Об изнасиловании она узнала от полиции.

Сама же девушка объяснила, что со злоумышленниками была в приятельских отношениях, поэтому и согласилась по приглашению в подвал, потому что даже не подозревала, что с ней могут такое сделать. Молчание после этого девушка объяснила тем, что испытывала страх и стыд из-за случившегося.

Злоумышленники должны выплатить компенсацию

В своем решении об освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком суд учел, что о злоумышленниках хорошо отзывались по месту жительства и обучения и отсутствия судимостей.

Однако пострадавшая просила выплатить 450 тысяч гривен моральной компенсации, но каждый обидчик возместил по 20 тысяч гривен, из-за чего сторона обвинения просила взыскать 390 тысяч гривен разницы в пользу девушки.

Суд удовлетворил просьбу только частично – злоумышленников обязали выплатить пострадавшей по 60 тысяч гривен, а также покрыть процессуальные расходы в размере более 25 тысяч для каждого.