Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Добавим, что в области объявлена воздушная тревога.
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Взрыв в Запорожье
В Запорожской области в 23:06 начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. Через минуту в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.
"Угроза применения баллистического вооружения с южного направления", – говорится в сообщении.
Уже в 23:11 в Запорожье были слышны звуки взрыва. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.
В Запорожье были слышны звуки взрыва,
– сообщили там.
Они указали, что о взрыве также сообщила секретарь городского совета Регина Харченко.