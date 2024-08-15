Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Додамо, що в області оголошена повітряна тривога.

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Вибух у Запоріжжі

У Запорізькій області о 23:06 почали лунати сигнали повітряної тривоги. Через хвилину у Повітряних силах попередили про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку", – ідеться в повідомленні.

Вже о 23:11 у Запоріжжі було чутно звуки вибуху. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

У Запоріжжі було чутно звуки вибуху,

– повідомили там.

Вони вказали, що про вибух також повідомила секретар міської ради Регіна Харченко.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.