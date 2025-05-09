Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Что известно об ударе по гражданскому авто в Запорожье

Федоров рассказал, что в результате атаки вражеского дрона в Запорожском районе пострадали два человека.

FPV-дрон попал в гражданскую машину, которая двигалась по Запорожскому району. Пострадали супруги – 57-летнего мужчину в тяжелом состоянии и 55-летнюю женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали,

– отметил глава ОВА.

Последствия удара по гражданскому авто в Запорожье / Фото Запорожской ОГА

Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, что вчера, 8 мая, российские войска на Харьковщине ударили FPV-дроном по машине с 3 женщинами, которые ехали сажать картофель, надеясь на "перемирие". Руководитель Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко рассказал, что женщинам 18, 30 и 58 лет. Одна из них получила травмы средней тяжести, другие две – в легком состоянии.