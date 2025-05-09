Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про удар по цивільному авто на Запоріжжі

Федоров розповів, що внаслідок атаки ворожого дрону в Запорізькому районі постраждали двоє людей.

FPV-дрон поцілив цивільну автівку, яка рухалася Запорізьким районом. Постраждало подружжя – 57-річного чоловіка у важкому стані та 55-річну жінку у стані середньої тяжкості ушпиталено,

– зазначив очільник ОВА.

Наслідки удару по цивільному авто на Запоріжжі / Фото Запорізької ОВА

Наразі потерпілим надається уся необхідна допомога.

Нагадаємо, що вчора, 8 травня, російські війська на Харківщині вдарили FPV-дроном по автівці з 3 жінками, які їхали садити картоплю, сподіваючись на "перемир'я". Керівник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко розповів, що жінкам 18, 30 і 58 років. Одна із них отримала травми середньої важкості, інші дві – у легкому стані.