О взрывах в Запорожье сообщили около 01:25, в Днепре – около 01:30. Власти просят находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Важно На Севере – воздушная тревога: в Киеве сообщили о работе ПВО

В частности, глава Запорожской ОВ Юрий Малашко попросил сохранять информационную тишину. Также – не распространять фото и видео материалы, поскольку это помогает врагу корректировать огонь.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук написал, что "Украина держит небо". Вероятно, он намекал на работу ПВО.

Взрывы в Киеве

Воздушная тревога начала распространяться из северных областей после полуночи. Сообщали о воздушных целях над Киевщиной.

Вскоре в столице также услышали звуки взрывов. Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу, он сообщил, что работает ПВО.

Где объявили тревогу: