Про вибухи в Запоріжжі повідомили близько 01:25, у Дніпрі – близько 01:30. Влада просить перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
Важливо На Півночі – повітряна тривога: у Києві повідомили про роботу ППО
Зокрема, глава Запорізької ОВА Юрій Малашко попросив зберігати інформаційну тишу. Також – не розповсюджувати фото- та відео матеріали, оскільки це допомагає ворогу корегувати вогонь.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук написав, що "Україна тримає небо". Ймовірно, він натякав на роботу ППО.
Вибухи в Києві
Повітряна тривога почала ширитись з північних областей після опівночі. Повідомляли про повітряні цілі над Київщиною.
Згодом у столиці також почули звуки вибухів. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу, він повідомив що працює ППО.
Де оголосили тривогу:
- Київ та Київська область,
- Чернігівська,
- Полтавська,
- Сумська,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Луганська,
- Крим.