В Запорожье и Днепре во время воздушной тревоги слышали взрывы: оставайтесь в безопасности

В Запорожье и Днепре во время тревоги в ночь на 25 июня раздались взрывы. Всех жителей попросили не покидать свои укрытия.

Сообщения о взрывах в этих городах появились ориентировочно в 00:45. Кроме того, подобные сообщения поступают от жителей Днепропетровщины. По состоянию на 01:00 ночи местные власти пока никак не комментировали эти события.

Накануне Оккупанты дважды обстреляли из артиллерии одну из общин Сумской области: было почти 14 "приходов"

Что известно о взрывах в Днепре и Запорожье

О взрывах неподалеку от своих домов написали жители окрестностей Запорожья. Также в Каменском, что в 40 километрах от Днепра, не только слышали взрыв, но и почувствовали ударную волну.

В самом же Днепре слышали от 1 до 4 звуков, похожих на взрыв. Однако в случае областного центра это могла быть работа противовоздушной обороны.

Прошлой ночью был обстрел возле Запорожья

Если вы видите попадание ракеты или взрыв, не снимайте их на видео и не фотографируйте. Такие материалы в соцсетях могут помочь врагу корректировать удар. Поэтому желание собрать ругательства могут поставить под угрозу жизнь людей. Речь идет не только о гражданских, но и о спасателях и наших защитниках, которые всегда прибывают на места таких событий. Также нельзя публиковать никакие конкретные данные о работе противовоздушной обороны, если об этом не пишут представители власти.

24 июня также писали о взрывах в Запорожской области. Однако впоследствии в Запорожской ОВА заявили, что "прилетов" в областной центр не было. Однако оккупанты обстреляли реактивными системами залпового огня пригород.

Сегодня ночью вы слышали взрывы. Это были звуки обстрелов пригорода, в результате которых была повреждена инфраструктура одного из населенных пунктов области,

– написал толи секретарь Запорожского горсовета.

Впоследствии стало известно, что речь шла о Балабине. Там повредили распределительные газопроводы низкого давления. Часть из них по состоянию на утро удалось восстановить. К счастью, жертв среди гражданского населения удалось избежать.

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