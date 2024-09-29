В Запорожье из-под завалов многоэтажки достали женщину: она жива
Источник:Иван Федоров
Из-под завалов дома в Запорожье, в который сегодня, 29 сентября, попали россияне, спасатели деблокировали женщину. Пострадавшая жива.
Об этом сообщил руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров по состоянию на 9:15 утра.
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"Из-под завалов многоэтажки спасатели достали женщину", – говорится в сообщении.
По словам Федорова, пострадавшую доставили в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Спасатели достали из-под завалов женщину: видео
Что известно о пострадавших
Ранее Федоров сообщил о 6 раненых: 2 мужчин и 4 женщин.
"В больнице двое – один человек в тяжелом состоянии, второй – в среднем. Четверо пострадавших от госпитализации отказались", – отметил чиновник.
Последствия атаки на Запорожье / Фото ОВА
Важно! Сегодня, 29 сентября враг совершил массированную атаку на Запорожье, в результате которой разрушен многоквартирный дом, вспыхнули пожары. Россияне выпустили по меньшей мере 13 авиабомб. Спасатели продолжают ликвидировать последствия и проводят поисково-спасательную операцию.