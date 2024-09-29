Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров станом на 9:15 ранку.

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"З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку", – ідеться у повідомленні.

За словами Федорова, постраждалу доставили у лікарню. Медики надають усю необхідну допомогу.

Рятувальники дістали з-під завалів жінку: відео

Що відомо про постраждалих

Раніше Федоров повідомив про 6 поранених: 2 чоловіків та 4 жінок.

"У лікарні двоє – одна людина в тяжкому стані, друга – в середньому. Четверо постраждалих від госпіталізації відмовилися", – зазначив чиновник.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото ОВА

Важливо! Сьогодні, 29 вересня ворог здійснив масовану атаку на Запоріжжя, внаслідок якої зруйновано багатоквартирний будинок, спалахнули пожежі. Росіяни випустили щонайменше 13 авіабомб. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки та проводять пошуково-рятувальну операцію.