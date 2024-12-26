Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. В Воздушных силах сообщали о движении ракеты в направлении города.
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Что известно о взрыве в Запорожье
В 23:00 появилась информация о взрывах в Запорожье.
В Запорожье раздался звук взрыва,
– говорится в сообщении.
Заметим, что за несколько минут до взрыва Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Впоследствии в ведомстве предупредили о движении ракеты в направлении города.
Также о взрыве в Запорожье сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров. Впрочем пока отсутствует какая-либо официальная информация, о последствиях взрыва.
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Напомним, что 26 декабря днем россияне обстреляли приграничье Сумщины. Оккупанты использовали различные типы оружия, в частности КАБы и беспилотники.