Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. В Воздушных силах сообщали о движении ракеты в направлении города.

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Что известно о взрыве в Запорожье

В 23:00 появилась информация о взрывах в Запорожье.

В Запорожье раздался звук взрыва,

– говорится в сообщении.

Заметим, что за несколько минут до взрыва Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Впоследствии в ведомстве предупредили о движении ракеты в направлении города.

Также о взрыве в Запорожье сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров. Впрочем пока отсутствует какая-либо официальная информация, о последствиях взрыва.

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Напомним, что 26 декабря днем россияне обстреляли приграничье Сумщины. Оккупанты использовали различные типы оружия, в частности КАБы и беспилотники.