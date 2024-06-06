В ночь на 6 июня в Запорожье раздался звук взрыва. В направлении города двигались ударные БпЛА.

Взрыв местные жители услышали около 00:47. В настоящее время в Запорожской области объявлена ​​воздушная тревога.

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В Запорожье прогремел взрыв

Перед взрывом Воздушные силы сообщили, что в районе города находится вражеский БПЛА. Жителей Запорожья призвали оставаться в укрытиях к отбою тревоги.

По состоянию на данный момент карта воздушных тревог в Украине выглядит так / Скриншот 24 Канала

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24 Канал также отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью, и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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