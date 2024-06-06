В Запорожье прогремел взрыв
6 июня 2024, 00:51Читати новину українською
Источник:Суспильне
В ночь на 6 июня в Запорожье раздался звук взрыва. В направлении города двигались ударные БпЛА.
Взрыв местные жители услышали около 00:47. В настоящее время в Запорожской области объявлена воздушная тревога.
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В Запорожье прогремел взрыв
Перед взрывом Воздушные силы сообщили, что в районе города находится вражеский БПЛА. Жителей Запорожья призвали оставаться в укрытиях к отбою тревоги.
24 Канал также отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью, и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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- Утром 4 июня в Днепре прогремели взрывы во время тревоги. Взрывы раздались примерно в 5 часов утра. Позже Воздушные силы объявили угрозу баллистики с Востока. Поэтому вполне вероятно, что удар мог быть и из баллистического вооружения.
- В ночь на 3 июня в Харькове слышали серию взрывов. В Воздушных силах через минуту после объявления тревоги сообщили, что наблюдается активность тактической авиации врага и есть угроза применения авиационных средств поражения. Взрывы, вероятно, были за городом.
- В воскресенье, 2 июня, в Одессе прогремел сильнейший взрыв. В тот день оккупанты в очередной раз ударили баллистикой из Крыма.