Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
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Враг атаковал Запорожскую область
В 11:03 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Враги нацелили на регион баллистические ракеты.
Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления,
– сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко также сообщила об опасности для города, призывая жителей находиться в укрытиях.
Около 11:10 в области прогремели взрывы, громко было и в Запорожье.
Пока опасность для области сохраняется. Вся дополнительная информация будет известна после отбоя. Напоминаем, что нельзя фотографировать и публиковать последствия прилетов и работу ПВО до официального сообщения!
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