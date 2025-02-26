Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Враг атаковал Запорожскую область

В 11:03 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Враги нацелили на регион баллистические ракеты.

Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления,

– сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко также сообщила об опасности для города, призывая жителей находиться в укрытиях.

Около 11:10 в области прогремели взрывы, громко было и в Запорожье.

Пока опасность для области сохраняется. Вся дополнительная информация будет известна после отбоя. Напоминаем, что нельзя фотографировать и публиковать последствия прилетов и работу ПВО до официального сообщения!

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