Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Ворог атакував Запорізьку область

Об 11:03 в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Вороги націлили на регіон балістичні ракети.

Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку,

– повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко також повідомила про небезпеку для міста, закликаючи жителів перебувати в укриттях.

Близько 11:10 в області пролунали вибухи, гучно було і в Запоріжжі.

Наразі небезпека для області триває. Уся додаткова інформація буде відома після відбою. Нагадуємо, що не можна фотографувати та публікувати наслідки прильотів та роботу ППО до офіційного повідомлення!

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