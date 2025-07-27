Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о новой атаке на Запорожье?

Так, взрывы в городе слышали около 23:10. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров предупредил, что в регионе работает наша ПВО.

До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– добавил он.

Незадолго до взрывов Федоров сообщил о нескольких БпЛА, двигавшихся курсом на Запорожье. Заметим, что воздушная тревога в регионе продолжается от 22:11.

Уже в 23:25 Воздушные силы снова предупредили о БпЛА курсом на Запорожье.

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Заметим, что со вчерашнего дня 27 июля дроны атакуют и Киев. В ОВА сообщают о фиксации вражеских воздушных целей в пространстве. В регионе работает ПВО.