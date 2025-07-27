Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про нову атаку на Запоріжжя?

Так, вибухи у місті чули близько 23:10. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров попередив, що у регіоні працює наша ППО.

До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– додав він.

Незадовго до вибухів Федоров повідомив про кілька БпЛА, що рухалися курсом на Запоріжжя. Зауважимо, що повітряна тривога у регіоні триває від 22:11.

Вже о 23:25 Повітряні сили знову попередили про БпЛА курсом на Запоріжжя.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Зауважимо, що звечора 27 липня дрони атакують і Київ. В ОВА повідомляють про фіксацію ворожих повітряних цілей у просторі. У регіоні працює ППО.