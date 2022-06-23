В Запорожье и в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги: оставайтесь в укрытии

Во время воздушной тревоги 23 июня около 23:45 в Запорожье были слышны взрывы. Призываем местных жителей оставаться в укрытиях.

Взрывы на Запорожье прозвучали почти сразу после воздушной тревоги. Об угрозе ракетного удара в регионе объявили в 23:44.

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К слову, довольно недавно, также во время воздушной тревоги (23 июня около 23:00), взрывы раздавались в Харьковской области.

Впоследствии в городе прогремели повторные взрывы, примерно в полночь. Последние недели оккупанты очень часто обстреливают Харьков. Из-за вражеских обстрелов харьковчанам опасно находиться на улицах города.

На востоке воздушная тревога

Заметим, что по состоянию на 00:00 24 июня в ряде восточных регионов раздается воздушная тревога, а именно:

В Харьковской области,

В Днепропетровской области,

В Запорожской области.

Также угроза ракетного удара объявлена на Луганщине. Там воздушная тревога раздается еще с 4 апреля и с тех пор не прекращалась.

Как вести себя во время воздушной тревоги

Если в вашем регионе объявили воздушную тревогу – заметьте, это не учебная тревога и существует реальная угроза ракетного удара. Перекройте воду, газ и выключите электричке приборы. Позаботьтесь о соседях с инвалидностью и пожилых людях – помогите добраться до безопасного места.

Не забывайте и о домашних любимцах, поскольку невозможно предсказать, когда вы сможете вернуться домой. Также они могут сильно напугаться в случае громких взрывов.

После этого как можно быстрее перейдите к ближайшему укрытию или убежищу.

Если по веским причинам вы не можете перейти в укрытие, по крайней мере пользуйтесь "правилом двух стен". Перейдите в комнату, которая отделяет вас и улицу по меньшей мере двумя стенами и держитесь ближе к опорной стене.

Покидайте укрытие лишь после отбоя.

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! Не публикуйте и не распространяйте в социальных сетях адреса "прилетов", и ни в коем случае фото и видео с последствиями вражеских обстрелов. Также не снимайте и не обнародуйте работу ПВО. Ведь так вы помогаете врагу корректировать огонь.