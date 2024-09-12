Около девяти вечера 12 сентября Воздушные силы сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. И есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Кроме этого, есть опасность от ударных дронов.

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Что известно о взрывах в Запорожье сегодня

В некоторых районах Запорожья были слышны звуки взрыва,

– написало Суспильное в 22:02.

Мониторинговые каналы сообщили о ряде взрывов в городе и предположили, что это могли быть ракеты Х-59. По их данным, "Шахеды" сейчас на Николаевщине.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров информировал, что есть угроза применения управляемых авиационных бомб (УАБов) по области. Пока он не назвал, какие последствия повлекли взрывы в Запорожье.

Воздушные силы не детализировали тип оружия. Но на 22:25 указали: есть активность вражеской тактической авиации на северо-востоке, восточном направлении, над акваториями Азовского и Черного морей.

Где сейчас тревога: смотрите интерактивную карту

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