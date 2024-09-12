Близько дев'ятої вечора 12 вересня Повітряні сили повідомили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. І є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Окрім цього, є небезпека від ударних дронів.

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Що відомо про вибухи у Запоріжжі сьогодні

В деяких районах Запоріжжя було чутно звуки вибуху,

– написало Суспільне о 22:02.

Моніторингові канали повідомили про низку вибухів у місті та припустили, що це могли бути ракети Х-59. За їхніми даними, "Шахеди" зараз на Миколаївщині.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров інформував, що є загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по області. Наразі він не назвав, які наслідки спричинили вибухи в Запоріжжі.

Повітряні сили не деталізували тип зброї. Та на 22:25 указали: є активність ворожої тактичної авіації на північному сході, східному напрямку, над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Де зараз тривога: дивіться інтерактивну карту

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