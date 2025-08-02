Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Что известно о взрывах в Запорожье?

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Около 9 часов утра в субботу, 2 августа, в Запорожье слышали звук взрыва. Так, местные телеграм-каналы информировали, что в регионе был слышен взрыв в 8:45.

Отметим, что на этот момент в регионе не была объявлена воздушная тревога. С чем связаны взрывы пока неизвестно.

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К слову, в ночь на 2 августа противник атаковал Украину 53 средствами воздушного нападения, в частности 45-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Миллерово, Курск, Брянск, Гвардейское – ТОТ Крыма, а также 8-ю скоростными (реактивными) БПЛА из Брянской области.