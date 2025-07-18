Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Почему раздавались взрывы в Запорожье?

Российская армия еще с вечера 17 июля начала атаковать с БпЛА Запорожскую область. Также существовала угроза применения оружия с авиации. Опасность из-за применения дронов типа "Шахед" появилась в 01:51. БпЛА двигались к городу с юга. Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении вражеских дронов в Запорожье и Днепр.

БпЛА на севере Запорожья и в Днепропетровской области курсом на северо-западное направление, на Днепр,

– говорилось в сообщении.

Над Запорожьем по состоянию на 02:52 пролетели по меньшей мере 8 дронов. Их фиксировали в разных районах города. По вражеским целям работала ПВО. На данный момент "Шахедов" над Запорожьем больше не фиксируется.

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Российская армия ночью запустила дроны на Павлоград. На город, по данным мониторинговых каналов также летело много БпЛА. Сейчас местные власти не рассказали о возможных последствиях атаки.

Утром Россия атаковала Кривой Рог, повредив в городе админздания, музей, магазин и частный дом. К сожалению, одна женщина получила ранения.

Вечером БпЛА атаковали Сумы. Взрыв прогремел, когда воздушная тревога не была объявлена. О последствиях сообщений не появлялось.