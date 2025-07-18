Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Чому лунали вибухи в Запоріжжі?

Російська армія ще з вечора 17 липня почала атакувати з БпЛА Запорізьку область. Також існувала загроза застосування зброї з авіації. Небезпеку через застосування дронів типу "Шахед" з'явилася о 01:51. БпЛА рухалися до міста із півдня.

Над Запоріжжям станом на 02:52 пролетіли щонайменше 8 дронів. Їх фіксували в різних районах міста. По ворожих цілях працювала ППО. На цей момент "Шахедів" над Запоріжжям більше не фіксується.