Отметим, что в Запорожской области по состоянию на 12:45 отменили воздушную тревогу. Она длилась чуть меньше часа.

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Что известно о взрыве

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 11:51. Около 12:15 в Запорожье услышали взрыв, о котором сообщали местные жители из разных районов. Предполагается, что он прозвучал в Запорожском районе.

Местные власти пока не комментировали, что стало причиной взрыва, который слышали горожане. Вместе с тем глава Запорожской ОВА Юрий Малашко во время тревоги предупреждал об угрозе авиационного удара.

Активность тактической авиации противника. Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области,

– написал он.

Такое же предупреждение было опубликовано в Воздушных силах. В ВСУ предупредили, что на юго-восточном направлении – в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях – существует угроза применения авиационного вооружения.

Во время воздушной тревоги раздались взрывы и в Кривом Роге. Как сообщили позже, в небе над Днепропетровской областью защитники из ВК "Восток" сбили вражеский беспилотник. Пока информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Какая ситуация в Запорожской области