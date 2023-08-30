Сирены раздавались по всей области из-за ракетной угрозы. В настоящее время неизвестно, что произошло в городе после взрывов.
К теме Оккупанты начинают менять тактику, – Ашурбеков рассказал об особенностях обстрелов Запорожья
В Запорожье раздался взрыв
Журналисты, которые находятся в Запорожье, рассказали, что слышали громкий звук, прозвучавший в городе около 22:08. В городе объявили воздушную тревогу.
В Запорожье был слышен звук взрыва,
– говорят корреспонденты.
Стоит отметить, что воздушные силы около 21:38 объявили воздушную тревогу по всей Запорожской области. Это связано с запуском оккупантами ракет.
"Внимание! Запорожская область – ракетная опасность!" – написали в Воздушных силах.
Пока неизвестно, есть ли в Запорожье пострадавшие или повреждения после взрыва. Кроме того, пока местные власти не сообщали, чем именно устроили по городу российские захватчики.
Россияне не впервые обстреливают Запорожье
- Оккупанты обстреляли Запорожье 18 августа ракетами. Тогда в результате атаки повреждения получили три многоэтажки и два учебных заведения в городе.
- До этого россияне пускали четыре ракеты по Запорожскому району 15 августа. В результате этого военного преступления пострадала гимназия, заведение дошкольного образования и дома, расположенные рядом с местом взрыва.
- Ранее захватчики устроили по Запорожье 10 августа. Тогда они попали по гостинице Reikartz, где когда-то останавливался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
- В результате атаки по Запорожью всего пострадали 19 человек. Погибла одна женщина, которая стояла в 300 – 400 метрах от эпицентра событий.
- До этого прилет по городу состоялся и 9 августа. Тогда в результате атаки погибли 2 музыкантки, которые собирали деньги на нужды Вооруженных Сил нашего государства. Всего после этого обстрела было известно о 3 жертвах.