Воздушную тревогу на территории области объявили в 16:44. Людей призывают находиться в укрытиях гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание В Кривом Роге во время тревоги раздался взрыв

Кроме того, тревогу объявили в ряде областей. Воздушные силы ВСУ объявили об угрозе применения баллистического вооружения на территории следующих областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской.

Впоследствии сообщили, что в Запорожье раздался взрыв. Детали пока не сообщают.

Важно! Людей предупреждают, что доверять следует только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами и ракетами, но и фейками.

Ранее в Запорожье уже раздавались взрывы

Ранее в Запорожье уже сообщали о взрывах. Сначала в городе объявили воздушную тревогу, а уже через несколько минут поступили первые сообщения о взрывах. Впоследствии в ОВА подчеркнули, что враг нанес ракетный удар по открытому участку местности в Запорожском районе. Информации о пострадавших, к счастью, не было.