Повітряну тривогу на території області оголосили о 16:44. Людей закликають перебувати в укриттях цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу У Кривому Розі під час тривоги пролунав вибух

Окрім того, тривогу оголосили у низці областей. Повітряні сили ЗСУ оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння на території таких областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Херсонської.

Згодом повідомили, що у Запоріжжі пролунав вибух. Деталей наразі не повідомляють.

Важливо! Людей попереджують, що довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише дронами та ракетами, але й фейками.

Раніше у Запоріжжі вже лунали вибухи

Раніше у Запоріжжі вже повідомляли про вибухи. Спершу у місті оголосили повітряну тривогу, а вже через декілька хвилин надійшли перші повідомлення про вибухи. Згодом в ОВА наголосили, що ворог завдав ракетний удар по відкритій ділянці місцевості у Запорізькому районі. Інформації про постраждалих, на щастя, не було.