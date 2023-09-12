Повітряну тривогу на території області оголосили о 16:44. Людей закликають перебувати в укриттях цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу У Кривому Розі під час тривоги пролунав вибух
Окрім того, тривогу оголосили у низці областей. Повітряні сили ЗСУ оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння на території таких областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Херсонської.
Згодом повідомили, що у Запоріжжі пролунав вибух. Деталей наразі не повідомляють.
Раніше у Запоріжжі вже лунали вибухи
Раніше у Запоріжжі вже повідомляли про вибухи. Спершу у місті оголосили повітряну тривогу, а вже через декілька хвилин надійшли перші повідомлення про вибухи. Згодом в ОВА наголосили, що ворог завдав ракетний удар по відкритій ділянці місцевості у Запорізькому районі. Інформації про постраждалих, на щастя, не було.