Атака россиян началась сразу с началом церковной службы

О коварных обстрелах российским военным сообщили в Запорожской ОВА. Оккупанты 24 апреля около 10 утра начали обстреливать город Васильевцы в Запорожской области.

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По словам местных жителей, российские ракеты прилетали в те места, где на днях анонсировали освящение пасок. Атака россиян началась сразу с началом церковной службы.

При этом россияне распространяют лживую информацию о том, что это якобы украинские воины стреляют по мирному населению,

– отметили в Запорожской ОВА.

Оккупанты обстреливают позиции ВСУ

Сообщается, что российские оккупанты пытаются сосредоточить усилия в направлении Гуляйполя. Враг наращивает системы управления и противовоздушной обороны.

Кроме того, российские военные обстреливают позиции украинских защитников из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Также оккупанты наносят авиационные удары. Несмотря на это благодаря украинским военным противник терпит потери.

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