Атака россиян началась сразу с началом церковной службы
О коварных обстрелах российским военным сообщили в Запорожской ОВА. Оккупанты 24 апреля около 10 утра начали обстреливать город Васильевцы в Запорожской области.
Стоит внимания Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Авдеевскому коксохимическому заводу
По словам местных жителей, российские ракеты прилетали в те места, где на днях анонсировали освящение пасок. Атака россиян началась сразу с началом церковной службы.
При этом россияне распространяют лживую информацию о том, что это якобы украинские воины стреляют по мирному населению,
– отметили в Запорожской ОВА.
Оккупанты обстреливают позиции ВСУ
Сообщается, что российские оккупанты пытаются сосредоточить усилия в направлении Гуляйполя. Враг наращивает системы управления и противовоздушной обороны.
Кроме того, российские военные обстреливают позиции украинских защитников из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Также оккупанты наносят авиационные удары. Несмотря на это благодаря украинским военным противник терпит потери.
Это важно – Нам нужно выстоять эту неделю, будет нелегко, – Жданов: смотрите видео