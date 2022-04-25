Атака росіян розпочалася одразу із початком церковної служби

Про підступні обстріли російських військових повідомили в Запорізькій ОВА. Окупанти 24-го квітня близько 10 ранки почали обстрілювали місто Василівці, що в Запорізькій області.

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За словами місцевих жителів, російські ракети прилітали в ті місця, де днями анонсували освячення пасок. Атака росіян розпочалася одразу із початком церковної служби.

При цьому росіяни розповсюджують брехливу інформацію про те, що це ніби-то українські воїни стріляють по мирному населенню,

– зазначили в Запорізькій ОВА.

Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ

Повідомляється, що російські окупанти намагаються зосередити зусилля в напрямку Гуляйполя. Ворог нарощує системи управління та протиповітряної оборони.

Окрім того, російські військові обстрілюють позиції українських захисників з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Також окупанти завдають авіаційних ударів. Попри це завдяки українським військовим противник зазнає втрат.

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