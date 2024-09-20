Военные предупреждали как об опасности ударных беспилотников, так и ракет со стороны России. 24 Канал призывает жителей Запорожья оставаться в укрытиях гражданской защиты.

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Что известно о взрывах в Запорожье

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили еще в 23:04 19 сентября. Тогда Воздушные силы предупреждали о возможных ракетах со стороны России.

Внимание! Ракетная опасность с востока!

– писали военные.

Тем временем глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупреждал жителей Запорожской области об активности вражеской тактической авиации и угрозе для области.

Громкие звуки в самом Запорожье прозвучали в 00:00 20 сентября. Об этом писали корреспонденты Суспильного.

"В некоторых районах Запорожья были слышны звуки взрывов", – сообщали журналисты.

В телеграм-канале "Николаевский Ванек" также писали о возможном движении КАБов в пригород Запорожья. Сейчас о последствиях удара в городе не сообщали ни в ОВА, ни местные власти.

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