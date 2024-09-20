Військові попереджали як про небезпеку ударних безпілотників, так і ракет з боку Росії. 24 Канал закликає жителів Запоріжжя залишатися в укриттях цивільного захисту.
До теми У Дніпрі прогриміли вибухи
Що відомо про вибухи у Запоріжжі
Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили ще о 23:04 19 вересня. Тоді Повітряні сили попереджали про можливі ракети з боку Росії.
Увага! Ракетна небезпека зі сходу!
– писали військові.
Тим часом очільник Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав жителів Запорізької області про активність ворожої тактичної авіації та загрозу для області.
Гучні звуки у самому Запоріжжі пролунали о 00:00 20 вересня. Про це писали кореспонденти Суспільного.
"У деяких районах Запоріжжя було чутно звуки вибухів", – повідомляли журналісти.
У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" також писали про можливий рух КАБів на передмістя Запоріжжя. Наразі про наслідки удару в місті не повідомляли ні в ОВА, ні місцева влада.
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