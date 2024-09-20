Військові попереджали як про небезпеку ударних безпілотників, так і ракет з боку Росії. 24 Канал закликає жителів Запоріжжя залишатися в укриттях цивільного захисту.

До теми У Дніпрі прогриміли вибухи

Що відомо про вибухи у Запоріжжі

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили ще о 23:04 19 вересня. Тоді Повітряні сили попереджали про можливі ракети з боку Росії.

Увага! Ракетна небезпека зі сходу!

– писали військові.

Тим часом очільник Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав жителів Запорізької області про активність ворожої тактичної авіації та загрозу для області.

Гучні звуки у самому Запоріжжі пролунали о 00:00 20 вересня. Про це писали кореспонденти Суспільного.

"У деяких районах Запоріжжя було чутно звуки вибухів", – повідомляли журналісти.

У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" також писали про можливий рух КАБів на передмістя Запоріжжя. Наразі про наслідки удару в місті не повідомляли ні в ОВА, ні місцева влада.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.