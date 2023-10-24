Россия не оставляет прифронтовые города в покое и кроет их огнем. Днем 24 октября взрывы слышали в Запорожье.

В Запорожье слышали взрывы. Сообщения появились примерно в 11:29.

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Повторная тревога

Практически сразу после первых сообщений о звуках взрывов объявили отбой воздушной тревоги, однако ненадолго. В частности, уже в 11:35 сирены снова известили об опасностях.

В воздушных силах сообщили об угрозе использования баллистического вооружения. Позже эта информация была подтверждена и в Запорожской ОВА.

Информация о взрывах уточняется. Официальных уведомлений пока не было.

Удар по многоэтажке в Запорожье