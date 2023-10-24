В Запорожье слышали взрывы
24 октября 2023, 11:35Читати новину українською
Россия не оставляет прифронтовые города в покое и кроет их огнем. Днем 24 октября взрывы слышали в Запорожье.
В Запорожье слышали взрывы. Сообщения появились примерно в 11:29.
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Повторная тревога
Практически сразу после первых сообщений о звуках взрывов объявили отбой воздушной тревоги, однако ненадолго. В частности, уже в 11:35 сирены снова известили об опасностях.
В воздушных силах сообщили об угрозе использования баллистического вооружения. Позже эта информация была подтверждена и в Запорожской ОВА.
Информация о взрывах уточняется. Официальных уведомлений пока не было.
Удар по многоэтажке в Запорожье
- В ночь на 18 октября российские оккупанты ударили ракетами по центру Запорожья. Они попали в многоэтажное здание. Российская армия нанесла 6 ракетных ударов. Предварительно по городу ударили С-300.
- В результате удара, предварительно, погибли 5 человек, еще 5 – травмированы. Утром 19 октября в ГСЧС констатировали, что поисково-спасательные работы были завершены.
- В ГСЧС рассказали, что в результате обстрела был разрушен подъезд жилого дома с 5 по 3 этажа. По их данным, также погибли два человека, еще трое травмированы. Кроме того, был спасен мужчина, который уже передан медикам. Еще 50 жильцов дома чрезвычайники эвакуировали.