У Запоріжжі чули вибухи. Повідомлення з'явились приблизно о 11:29.
Дивіться також Росіяни знайшли ще одне місце для наступу: як за тиждень змінилась карта фронту
Повторна тривога
Майже одразу після перших повідомлень про звуки вибухів оголосили відбій повітряної тривоги, проте ненадовго. Зокрема, вже об 11:35 сирени знову сповістили про небезпеки.
У Повітряних силах повідомили про загрозу використання балістичного озброєння. Пізніше цю інформацію підтвердили і у Запорізькій ОВА.
Інформація щодо вибухів уточнюється. Офіційних повідомлень поки не було.
Удар по багатоповерхівці у Запоріжжі
- У ніч проти 18 жовтня російські окупанти вдарили ракетами по центру Запоріжжя. Вони влучили у багатоповерховий будинок. Російська армія завдала 6 ракетних ударів. Попередньо, по місту вдарили С-300.
- Унаслідок удару, попередньо, загинули 5 осіб, ще 5 – травмовані. Вранці 19 жовтня у ДСНС констатували, що пошуково-рятувальні роботи було завершено.
- У ДСНС розповіли, що внаслідок обстрілу було зруйновано під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи. За їхніми даними, також загинуло дві особи, ще троє травмовані. Крім того, було врятовано чоловіка, якого вже передали медикам. Ще 50 мешканців будинку надзвичайники евакуювали.