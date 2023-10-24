У Запоріжжі чули вибухи. Повідомлення з'явились приблизно о 11:29.

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Повторна тривога

Майже одразу після перших повідомлень про звуки вибухів оголосили відбій повітряної тривоги, проте ненадовго. Зокрема, вже об 11:35 сирени знову сповістили про небезпеки.

У Повітряних силах повідомили про загрозу використання балістичного озброєння. Пізніше цю інформацію підтвердили і у Запорізькій ОВА.

Інформація щодо вибухів уточнюється. Офіційних повідомлень поки не було.

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