Взрывы услышали жители разных районов города. Это произошло около 11:54.

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В городе объявлена тревога

Час назад в Запорожской области включили сирены экстренного оповещения. К моменту взрывов в регионе все еще была объявлена воздушная тревога. Призываем местных жителей не выходить из укрытий, пока не будет отбоя.

Заметим, что одновременно с Запорожьем воздушную тревогу объявили также в Днепропетровской и Донецкой областях.